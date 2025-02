Misure a sostegno dell’aeroporto di Comiso, stamattina al Libero Consorzio Comunale di Ragusa si è svolta una riunione coi sindaci iblei.

Al centro dell’incontro le misure e le provvidenze economiche che l’ente provinciale intende erogare alle società che operano voli su Comiso. È stato preso in esame il modello del bando approvato dalla Camera di Commercio del Sud Est ma l’assise dei sindaci ha inteso dare il proprio contributo solo sull’interesse pubblico da raggiungere fornendo altresì chiare indicazioni in ordine a quelle che sono state definite “rotte gradite”.

Il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari ha messo in evidenza come sia necessario individuare queste “rotte gradite”, in quanto occorre favorire il ripristino dei voli su Pisa e in Veneto. Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha invece posto l’accento sull’importanza dello strumento perché consente ai Comuni di diventare direttamente protagonisti di questo scenario di sviluppo.

Tra gli interventi si registrano altresì quelli dei sindaci di Monterosso Salvo Pagano, Santa Croce Peppe Dimartino, Modica Maria Monisteri, Acate Gianfranco Fidone e Ispica Innocenzo Leontini oltre che del vicesindaco di Pozzallo Raffaele Monte. Da parte di tutti è stato espresso un particolare apprezzamento nei confronti dell’opera svolta dalla ommissaria straordinaria Patrizia Valenti e dal direttore generale Nitto Rosso, e avanzato l’accorato appello a fare presto.

Ha chiuso i lavori il direttore Rosso che, dopo una ricognizione puntuale in ordine agli interessi pubblici ed al perimetro delle regole da seguire – in quanto risulta preponderante il rispetto del Meo test -, ha illustrato la proposta dell’Ente caratterizzata da una manifestazione di interesse, mirata ad aprire una negoziazione privata, in quanto le società più competitive sul mercato non partecipano ai bandi ma esclusivamente a questo tipo di negoziazioni.

Il direttore ha così elaborato una proposta che contiene due fasi. La prima è quella della manifestazione di interesse, intesa a mantenere una negoziazione sul prodotto di marketing offerto dalla compagnia di volo. La seconda fase, eventuale, nel caso più compagnie concorrano sullo stesso prodotto e sulla stessa rotta. In questo caso la scelta avverrebbe secondo una griglia di punteggi che saranno resi noti fin dall’inizio, in allegato alla manifestazione di interesse.

La strategia del Libero Consorzio è quella di non utilizzare l’intera somma ma di dare, in questo momento, un forte impulso alla Summer Season che è già iniziata, finanziando voli nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Riservando con un successivo procedimento un regime di aiuti per la stagione invernale. Questo per mantenere i regimi di aiuti sotto la soglia comunitaria.

“Il nostro intento primario è quello di aumentare il Pil, caratterizzato dalle imprese turistiche attraverso un’azione di marketing territoriale mirata e veicolata sui voli che possono interessare a Comiso. Questo regime di aiuti solitamente è operato da società che gestiscono gli aeroporti ma l’interesse pubblico che noi vogliamo raggiungere non è esattamente sovrapponibile, bensì differisce sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo”, dichiara il direttore Nitto Rosso.

Il direttore ha altresì dichiarato che sono stati ascoltati i componenti del comitato per l’aeroporto, i quali hanno fornito un validissimo aiuto nel perimetrare obiettivi da raggiungere e metodo. Si attende adesso il visto dell’assessore regionale alle Attività produttive sull’utilizzo dei fondi ex Insicem, per poter pubblicare la manifestazione di interesse, verosimilmente entro il 7 marzo.