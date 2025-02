Il senatore Salvo Sallemi e l’onorevole Luca Cannata di Fratelli d’Italia hanno incontrato ieri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per affrontare le criticità legate alla sicurezza nel territorio del Sud Est Siciliano, con particolare riferimento alle province di Ragusa e Siracusa. Nel corso dell’incontro, i due rappresentanti di FdI hanno illustrato al ministro le esigenze del territorio, evidenziando la necessità di un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine e di una maggiore presenza istituzionale per garantire una risposta efficace alle istanze di sicurezza dei cittadini. “Il ministro Piantedosi, che ringraziamo per la disponibilità, ha dimostrato grande attenzione e sensibilità verso le problematiche del nostro territorio”, hanno dichiarato i senatori Sallemi e Cannata. “Abbiamo trovato piena disponibilità nel confronto, e il ministro ha assicurato che il rafforzamento degli organici sarà una priorità, da attuare appena ve ne saranno le condizioni operative. Inoltre, ha garantito il suo impegno per tenere una sua visita istituzionale nelle province di Siracusa e Ragusa e per partecipare personalmente a tavoli tematici sulla sicurezza, al fine di ascoltare le esigenze delle comunità locali e definire interventi mirati”. Sallemi e Cannata hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, sottolineando l’importanza di un’azione coordinata tra Governo e territorio per affrontare le sfide legate alla sicurezza. “La tutela dei cittadini e la lotta alla criminalità sono priorità assolute”, hanno concluso Sallemi e Cannata. “Continueremo a lavorare con determinazione per garantire che i nostri territori abbiano tutte le risorse necessarie per vivere in sicurezza e per tutelare i cittadini e gli imprenditori“.