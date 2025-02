E’ stata la trasmissione Rai “La Vita in Diretta”, questo pomeriggio, a volere approfondire ancora di più il caso del bimbo di 5 anni picchiato dal padre biologico, e che non l’ha mai voluto riconoscere, arrestato dai carabinieri dopo che le indagini hanno appurato le sue responsabilità. L’uomo, tra l’altro, avrebbe fratturato le braccia e le gambe del bambino e non una semplice caduta dal letto come i genitori volevano far credere. Ora a Mazzarino (provincia di Caltanissetta), dove la mamma, originaria del posto, è ritornata assieme al bambino, ospite nella casa di famiglia, si apprende delle dichiarazioni del nonno (nella foto) che racconta di come, quando la figlia pernottava periodicamente a casa loro, si era accorto di ematomi grandi sul corpo della ragazza, al braccio così come alla gamba. Il nonno ha spiegato di avere invitato la figlia a presentare formale denuncia a cui, però, aveva deciso di non dare seguito dopo avere scoperto di essere incinta. Testimonianze che, secondo la trasmissione, metterebbero in evidenza l’indole violenta dell’uomo. Il caso continua a fare discutere anche a livello nazionale mentre il bambino, dimesso nei giorni scorsi, si sta rimettendo.