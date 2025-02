Si è concluso con un patteggiamento a 8 mesi di reclusione, con sospensione condizionale, il processo per la morte di Riccardo Nigro, il 29enne pasticciere di Modica deceduto in un incidente stradale il 14 settembre 2022. L’automobilista 22enne, accusato di omicidio stradale, ha, inoltre, ricevuto una sanzione amministrativa di sospensione della patente per 8 mesi.

Il tragico incidente era avvenuto sulla Sp 44, quando l’automobilista, alla guida di una Ford Ka, aveva svoltato a sinistra per entrare in una proprietà privata, tagliando la strada alla moto di Nigro, che procedeva in direzione opposta. L’impatto era stato violentissimo e Nigro era stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania, Nigro era deceduto il 28 settembre 2022 a causa delle lesioni riportate. L’autopsia ha confermato che la morte era stata causata esclusivamente dalle lesioni dell’incidente.

L’automobilista è stato accusato di omicidio stradale per imprudenza e violazione del codice della strada, in particolare per non aver dato la precedenza. Inizialmente, la pena base era di due anni, ma con il rito abbreviato è stata ridotta a otto mesi.

I familiari di Nigro, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., erano già stati risarciti dalla compagnia assicurativa dell’auto, ma attendevano anche una risposta dalla giustizia penale.

Dopo la richiesta di processo da parte del pubblico ministero, Santo Fornasier, prontamente riscontrata dal Gup, si è così giunti all’udienza preliminare in cui il conducente dell’auto, attraverso il proprio difensore, di fronte alle sue schiaccianti responsabilità, ha chiesto e ottenuto di patteggiare la pena.