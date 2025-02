La Cna territoriale di Ragusa prende atto della pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione dei lotti liberi della zona artigianale di contrada Michelica a Modica. Sono 28 i lotti da assegnare, per circa 17mila metri quadrati di aree disponibili, e trenta i giorni di tempo che avranno le imprese per definire le istanze di richiesta sulla scorta dei requisiti contenuti nell’apposito regolamento comunale. “Abbiamo insistito su un provvedimento di cruciale importanza per il mondo delle piccole e medie imprese del nostro territorio – sottolineano il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario Carmelo Caccamo – da circa un anno abbiamo portato avanti, grazie alla capacità della Cna comunale di Modica di mantenere le interlocuzioni e rimanere concentrata, interpretando nella maniera migliore le necessità delle attività produttive locali, un confronto con l’amministrazione comunale”. E’ stato predisposto un lavoro sinergico negli uffici comunali, con apposita riunione per predisporre il bando a cui erano presenti: l’assessore Tino Antoci, con il funzionario del Comune, Francesco Profetto, il consigliere comunale Paolo Nigro e i rappresentanti delle imprese Cna insieme al segretario territoriale Carmelo Caccamo.

“Sono stati attuati dei sopralluoghi – ancora Santocono e Caccamo – che ci hanno consentito di verificare sul posto lo stato dell’arte. Nel corso degli anni alcuni lotti erano rimasti liberi, altri lo erano diventati dopo che alcune imprese assegnatarie non avevano portato avanti gli investimenti. In questo caso, si era posto il delicato problema della revoca nei confronti di chi aveva acquisito il lotto senza però appunto costruire, facendo dunque trascorrere tutti i termini previsti. E’ stato, per questo motivo, necessario adottare un importante atto, da parte dell’amministrazione comunale, di revoca dei lotti di fatto liberi e che sono stati rimessi a bando per ridare la possibilità a nuove imprese, liberando nuove energie, di scommettersi. Non è un caso che nella griglia di punteggio che è stata stabilita siano stati inseriti elementi che puntano su innovazione tecnologica, start up e risparmio energetico che fanno guardare a questa esperienza con maggiore sostenibilità che in passato”.

La Cna rimarca il fatto che “in questo modo si sta fornendo un aiuto concreto all’economia della città, soprattutto saturiamo l’area, un aspetto molto importante. Quindi, sarà completata finalmente questa zona artigianale che è nata negli anni ’90, valorizzando anche le aziende già insediate senza dimenticare gli sforzi enormi compiuti dalle stesse che hanno investito e che hanno tenuto vivo il sito tra mille difficoltà, facendolo diventare un fiore all’occhiello dell’economia modicana. In più, utilizzando i fondi ex Insicem ancora disponibili, o altri fondi regionali, si potrebbe pensare di ampliare ulteriormente quest’area”. “Al momento, però, è fondamentale – conclude la Cna territoriale di Ragusa – che si possa dare massima pubblicizzazione al bando e che le imprese possano cogliere l’opportunità concessa da una fase in cui, tra l’altro, è possibile godere anche dei benefici di contribuzione che arrivano dalla Zes unica, tra l’altro cumulabili con il bando Più artigianato. Abbiamo chiesto un’accelerazione dell’iter per evitare, ancora una volta, che le aziende perdessero l’occasione di utilizzare il credito d’imposta previsto dalla Zes unica. Vogliamo, a questo punto, essere fiduciosi”.