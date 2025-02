Nell’ultima riunione dei Gruppi di Azione Locale (Gal) della Sicilia Centro Orientale, soci della Rete Rurale Siciliana, di cui fanno parte Gal Sicilia Centro Meridionale, Gal Terre del Nisseno, Gal Tirrenico Mari Monti e Borghi, Gal Tirreno Eolie, Gal Valli del Golfo, Gal Terra Barocca; Gal Rocca di Cerere Geopark, l’assemblea, all’unanimità dei presenti, ha designato Francesco Aiello (nella foto), presidente del Gal Valli del Golfo, quale nuovo rappresentante dei Gal della Sicilia Centro Orientale. La riunione, tenutasi lo scorso 25 febbraio in modalità da remoto, ha visto un’ampia partecipazione da parte dei Gal e un forte senso di unità tra i rappresentanti del territorio. L’indicazione del prof. Francesco Aiello è stata proposta dall’assemblea, riconoscendo il suo impegno e la sua esperienza nella promozione dello sviluppo rurale e della valorizzazione del territorio. Il nuovo rappresentante dei Gal Sicilia Centro Orientale, Francesco Aiello, già presidente del Gal Valli del Golfo e sindaco di Vittoria, ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato scelto per rappresentare i Gal della Sicilia Centro Orientale nella Rete Rurale Regionale Siciliana. In questa nuova responsabilità, mi impegnerò a lavorare con determinazione per il rafforzamento del sistema delle aree rurali siciliane, garantendo maggiore coesione tra i vari attori locali e promuovendo iniziative che possano generare opportunità di crescita e sviluppo per i nostri territori”. Il neopresidente Francesco Aiello ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal rappresentante uscente, Michele Sabatino, ringraziandolo per l’importante contributo dato alla Rete Rurale Siciliana durante il suo mandato.