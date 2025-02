Un webinar per illustrare alle imprese associate Ance, le novità del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili. L’accordo è stato firmato dall’Ance, dalle Associazioni nazionali delle Cooperative e dai Sindacati nazionali edili (Fillea, Filca e Feneal) lo scorso 21 febbraio a Roma. “L’intesa sulla parte economica prevede, per i lavoratori inquadrati al 1° livello (parametro 100), un incremento complessivo del minimo di paga base e di stipendio pari a 180 euro, di cui 80 euro a decorrere dal 1° febbraio 2025, altri 50 euro dal 1° marzo 2026 e altri 50 dal 1° marzo 2027 – spiega il presidente Giorgio Firrincieli – Per quanto riguarda la parte normativa, l’intesa sul nuovo contratto di lavoro del settore, che scadrà il 30 giugno 2028, contiene capitoli di rilievo dedicati al catalogo formativo nazionale (CFN), alla sorveglianza sanitaria, al sistema di premialità, alla denuncia unica edile (D.U.E.), alla gestione dell’F24, alla trasferta nazionale, al lavoro straordinario, alla non sovrapponibilità dei cicli contrattuali, al Prevedi e alla Commissione Classificazione. Un Contratto che affronta, quindi, aspetti fondamentali per semplificare gli adempimenti da parte delle Imprese, rafforzare il contrasto al lavoro irregolare e sostenere una serie di premialità per i Lavoratori e le Imprese regolari.”. Mercoledì 5 marzo, alle ore 15:00, si terrà il webinar illustrativo delle novità contenute nell’Accordo di rinnovo del Ccnl, introdotto dal vicepresidente Carlo Trestini. “In tale occasione – prosegue Firrincieli – saranno approfonditi, in particolare, i temi sulla trasferta e il lavoro straordinario, l’Accordo sulle istanze di settore e quello sul modello di denuncia unica edilizia D.U.E., nonché il protocollo sulle premialità per imprese e lavoratori. Il webinar, naturalmente, è aperto a tutte le imprese e ai loro consulenti del lavoro”. Sul sito di ANCE Ragusa ( www.ragusa.ance.it ) è riportato il link di accesso e il modulo di iscrizione.