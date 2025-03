Le arti che si incontrano, che si confrontano, che si misurano. Le arti che fanno nascere nuova arte. E danno vita ad una esperienza all’insegna dell’emozione più pura e sincera. Tutto questo, e molto altro ancora, è la terza edizione di Ibla meeting art in programma dal 21 al 23 marzo a Ragusa, ospitato nella città antica di Ibla, nello splendido contenitore barocco dell’auditorium San Vincenzo Ferreri, che sorge proprio accanto al Giardino ibleo. Il patron Amedeo Fusco sta ancora definendo il parterre delle presenze. Il meeting degli artisti si arricchisce di altri personaggi degni di nota. Ci saranno, infatti, il poeta schiffariato contemporaneo Giuseppe Dimartino (nella foto in alto), la scrittrice Stefania Campo, il cantastorie Peppino Castello, la poetessa Lidia Ferrigno. Quindi saranno presenti i maestri di tango argentino Gianna e Gianni Criscione, lo storico Giorgio Flaccavento che condurrà una passeggiata per le viuzze della città antica. E, ancora, è in programma l’esibizione della corale polifonica Libere Armonie di Rosolini diretta dai maestri Emanuele Calvo e Giuseppe Iozzia. Sarà presente, altresì, il pittore Lucio Morando (nella foto sotto).Tra l’altro, è in programma domenica 23 marzo, dalle 9,30 alle 13, un’estemporanea di pittura, un’esperienza che aveva già riscosso grande successo nelle precedenti edizioni. E’ altresì in programma una visita alla casa museo del maestro Titì Appiano. In più anche una visita alla bottega d’arte di Salvatore Massari. Per non parlare della collettiva d’arte ospitata nei locali dell’auditorium. Inoltre, ci sarà un omaggio al regista Walter Manfrè a un anno dalla sua scomparsa. “Tutti i tasselli di questo articolato mosaico – spiega Fusco – si stanno lentamente posizionando al loro posto e posso dire sin da ora che ci saranno altre novità prima della data in cui si svolgerà la tre giorni. Invitiamo tutti a partecipare perché saranno momenti che ci permetteranno non solo di parlare d’arte ma, soprattutto, di viverla. E lo faremo in un contesto unico, in uno scenario mozzafiato”. L’ingresso è gratuito.