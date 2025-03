Si chiama Peppe Giurdanella (nella foto), 36 anni a settembre, il giovane coinvolto nell’incidente avvenuto all’ora di pranzo in contrada Bussello. Il giovane autista di camion era rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua Golf e un autocarro. Dopo ore di lotta tra la vita e la morte, il trentaseienne si è spento lasciando nel dolore la moglie, due figli di 5 e 8 anni oltre a tutta la sua famiglia.

Il giovane era rimasto incastrato nell’abitacolo in condizioni disperate tanto che per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 e il medico dell’elisoccorso hanno fatto il possibile per stabilizzarlo e trasportarlo d’urgenza ma le sue condizioni erano troppo critiche. E non ce l’ha fatta.

Giurdanella era conosciuto a Modica per avere dedicato tutta la sua vita ai camion. Una passione nata da bambino e trasformata nel suo lavoro. Da anni lavorava come autista per un’impresa modicana che si occupa delle consegne per una grande azienda del polo avicolo. Un lavoro che svolgeva con dedizione e professionalità sempre in viaggio tra le strade della Sicilia.