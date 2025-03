Recrudescenza di furti a Marina di Ragusa. Sale la preoccupazione dei residenti. Gli episodi accaduti in via Citelli e in via Verne, in una zona centrale della frazione rivierasca, mettono in evidenza il fatto che nessun’area è ormai al sicuro. Sono tre i furti con scasso registrati oltre a un tentativo di effrazione. I soliti ignoti hanno portato via oggetti di valore come tre monopattini elettrici, un frigorifero oltre a numerosi effetti personali appartenenti ai residenti. Danneggiati in maniera grave, inoltre, porte e infissi. I ladri, inoltre, in uno dei casi, stavano cercando di entrare in un’abitazione ma sono stati disturbati e costretti a fuggire prima di riuscire a compiere i colpi. Denunce inoltrate a polizia e a carabinieri anche se in pochi sperano di rientrare in possesso del maltolto. Le abitazioni, per lo più, sono disabitate e quindi facile preda dei razziatori. E’ una situazione sempre più difficile.