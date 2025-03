E’ stata inaugurata venerdì sera a Vittoria la nuova sede della Consulta Giovanile, ospitata all’interno del Museo Italo-Ungherese. Nata ufficialmente a luglio 2023, la sede della Consulta Giovanile si propone come spazio di aggregazione, partecipazione e crescita per i giovani di Vittoria. “L’apertura della nuova sede – ha commentato il sindaco, Francesco Aiello – è un passo importante per la nostra città. Questo centro rappresenta un’opportunità concreta di partecipazione e crescita per i ragazzi, che ora hanno uno spazio dove poter sviluppare le proprie idee e contribuire attivamente alla comunità”. Il presidente della Consulta, Emanuele Battaglia, sottolinea che si tratta di un punto di riferimento giovanile per riunirsi, confrontarsi e divertirsi. Una sede che non deve essere vista solo come centro di aggregazione ma che deve avere la funzione di informa giovani, aula studio e di ricerca. Ad allietare l’inaugurazione le bellissime voci di Flaminia e Benedetta, piccoli talenti vittoriesi di recente protagoniste a The Voice Kids. I locali dell’ex museo Italo-Ungherese sono stati recentemente ristrutturati grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale, della Consulta giovanile e dell’Avis di Vittoria.