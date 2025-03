Che bello il Carnevale a Chiaramonte Gulfi. Coinvolgente, frizzante, variopinto. Così come un bel Carnevale deve essere. E’ andata alla grande la prima giornata tenutasi ieri che, in mattinata, è stata caratterizzata dalle iniziative per i più piccoli, promosse dall’associazione Namastè, spostate per l’occasione all’interno del teatro Leonardo Sciascia, viste le condizioni meteo non favorevoli, e dalla degustazione di stufato, salsiccia e vino, con la collaborazione del ristorante Majore. Ieri sera, poi, la sfilata dei tre carri allegorici in concorso e del gruppo mascherato fuori concorso. Quest’ultimo, Wild west, ha consentito ai numerosi spettatori di effettuare un tuffo nel passato, consentendo di respirare l’aria di frontiera. Ciascun gruppo, oltre alla cura nell’allestimento dei carri, ha anche promosso delle coreografie, sviluppando delle vere e proprie narrazioni sulla base del tema scelto, che hanno incuriosito e colpito in positivo il pubblico presente.Nell’ordine hanno sfilato sino a raggiungere piazza Duomo: “Siamo tutti matti”, correlato alla trasmissione Ciao Darwin con Bonolis e Laurenti; “Chiaramonte express”, con un chiaro messaggio legato alle tradizionali feste in maschera chiaramontane; “Sveglia Carnevale”, con una indicazione specifica rivolta a tutti coloro che vogliono festeggiare questo frizzante periodo dell’anno. La serata, poi, si è conclusa con il ballo in maschera. Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Mario Cutello per l’attenzione con cui i vari gruppi hanno animato questa fase della tre giorni destinata a proseguire anche oggi e domani. Oggi, in particolare, riflettori saranno puntati sulla 41esima edizione della sagra della salsiccia. Già dalle 19,30 ci sarà la possibilità di garantirsi la degustazione della salsiccia che, per l’occasione, è prodotta dal ristorante Majore. Alle 21, in piazza Duomo, opening dj’s con Jhonny Lounge, Pico La Mirandola e Titta. Si prosegue con l’Italian party anni ’90 con dj’s Sandro Leggio & Luca Occhipinti, vocalist Sebastiano Fazzina & Daniele Scalone. Closing dj’s Viktor I. & Salvatore Scifo. Domani, martedì 4 marzo, giorno di Carnevale, alle 18 apertura della sfilata dei carri allegorici e del gruppo in maschera. Partenza da corso Europa con ingresso in piazza Duomo. Ci sarà la possibilità, installati in appositi totem, di ammirare le Carnival stories, mostra fotografica e proiezione video di alcune precedenti edizioni del Carnevale (dal 1988 in poi) a cura di Orazio Sgarlata. Alle 21,30, in piazza Duomo, ci saranno le premiazioni dei modellini di carri allegorici, creati dagli alunni del Comprensivo Serafino Amabile Guastella e quella del concorso dei carri allegorici. Alle 22 Carnival night con dj’s Mario e Salvo Molè con Vito Arena. Closing affidato a Vincenzo Burrafato dj.