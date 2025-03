A un anno dalla prematura scomparsa che l’ha strappato alla vita e all’affetto dei propri cari, non si è esaurito il carico di umanità e di profonda passione che Antonio Palma, medico otorinolaringoiatra, ha sempre trasmesso a pazienti e colleghi. Ed è per questo che l’Asp di Ragusa ha voluto onorarlo con l’intitolazione (nella foto) dell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria all’ospedale “Regina Margherita” di Comiso, dove questa mattina è stata affissa una targa in suo onore. Erano presenti il direttore generale, Giuseppe Drago, e il direttore sanitario, Sara Lanza, oltre al primario della Uoc Otorinolaringoiatria, prof. Mario Lentini, e il personale del reparto. Hanno partecipato anche il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, il senatore Salvo Sallemi e il deputato regionale, on. Giorgio Assenza.

Tutti quanti hanno speso parole d’elogio per l’attività professionale del dott. Palma, ricordato dalla moglie Laura: “Non ha mai avuto a che fare con “pazienti”, ma con persone. Ascoltava e cercava di aiutarle, svolgendo il suo lavoro con amore e dedizione. E’ un onore per noi poterlo ricordare con questa targa, dall’alto Antonio avrà certamente apprezzato”. Anche il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, ha voluto esprimere il suo pensiero: “Il dottor Palma è stato un esempio di professionalità e umanità. Il suo modo di rapportarsi ai pazienti e la passione con cui ha svolto il suo lavoro rimarranno un modello per tutti noi. Questa intitolazione è un piccolo ma significativo segno di riconoscenza per tutto ciò che ha dato alla comunità”.