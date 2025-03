Mascherine e coriandoli in piazza Duca degli Abruzzi per il venerdì di Carnevale ideato e promosso dal Gas Mazzarelli. Un momento di festa dedicato ai più piccoli ma anche l’occasione per ribadire la filosofia del cibo pulito, solidale e sostenibile. Valori pienamente incarnati dalla merenda a chilometro zero offerta ai bimbi in maschera, con le ciambelle e le chiacchiere di Martina Occhipinti, giovane imprenditrice de “Le torte di Martina”, e spremuta di arance a chilometro zero preparate dagli scout di Agesci Marina di Ragusa. Ad animare la festa e la caccia al tesoro Antonio Carnemolla, protagonista di tutti gli eventi per i bimbi che si terranno a Marina di Ragusa fino al 4 marzo. Si ringraziano il Comune di Ragusa e la Pro Loco per la collaborazione. “Poiché la nostra vita interagisce profondamente con quella delle persone che ci circondano, per Gas Mazzarelli è di vitale importanza mantenere un dialogo costante con la comunità locale. Ci viene chiesta maggiore presenza dei produttori nel territorio e noi siamo felici di accogliere questi stimoli, rispondendo con sempre maggiore impegno” dichiara la presidente del Gas Mazzarelli, Paola Nigito.