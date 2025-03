La 45° edizione del Carnaluvari ra Stratanova è iniziata sabato 1 marzo, con la sempre più colorata Grande Parata di Apertura.

Quest’anno la Parata è partita da Piazza Italia, con una grandissima partecipazione di persone in maschera, di tutte le età. Questa edizione è dedicata alla Tradizione, argomento interpretato in tanti modi, a partire dalla presenza dei tre Pupi, rappresentanti U curriere, personaggio caratteristico che annunciava il Carnevale di Scicli, un Turco, legato alla festa della Madonna delle Milizie, ed una rivisitazione di un Mascherone barocco. I Pupi sono elementi caratteristici del Carnevale sciclitano e in questa ottica sono stati realizzati dall’organizzazione, curata anche quest’anno dall’Associazione Prismart.

La parata è partita tra le note dell’istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Scicli, con la sua orchestra di oltre 100 elementi, alunni dei tre ordini di scuola. Hanno poi animato il corteo i Sambazita da Catania, e la musica diffusa grazie alla collaborazione dell’associazione Tecne99.

Tantissime le scuole partecipanti che hanno interpretato il tema della Tradizione in tanti modi, soprattutto rievocando le feste che caratterizzano Scicli, in particolare la Madonna delle Milizie e San Giuseppe con i suoi fiori, e tanti simboli di Scicli, come il leone ed il colore cremisi. Il fiume colorato è arrivato alla Stratanova, dove li attendevano gli artisti di strada, giochi, musica e buon cibo.

Domenica si è aperta con i Raduni ri Carnaluvari: Vespa Club Sampieri, Club 500 Scicli, Renault 4 Scicli, Amici Motociclisti Scicli anche quest’anno hanno mascherato i loro mezzi e sfilato per le vie di Scicli.

La sfilata delle mascherine ha portato sul palco tanti bambini e bambine con costumi creativi e originali, anche con messaggi importanti, come il gruppo Cuoricini, contro la violenza. Un messaggio che non è passato inosservato in questo periodo che sta vedendo Scicli protagonista di un brutto episodio di violenza su un minore.

La 7° edizione del Pranzo di quartiere è stata un successo anche quest’anno! Una tavolata da 21 metri e più di 150 persone, accompagnati dalla musica degli Scacciadiavoli, hanno pranzato insieme e trascorso un bel momento di socialità, elemento che caratterizza il Carnevale di Prismart.

Il pomeriggio è stata la volta della Sfilata Barocca, con i partecipanti al Premio per le Migliori Maschere che hanno passeggiato per le vie del centro. Il premio nasce per riportare soprattutto gli adulti a vestirsi, a mettersi in gioco e a divertirsi, considerando l’alto numero di partecipanti di quest’anno, consideriamo la missione compiuta!

È possibile votare le migliori maschere per il Premio social dalla pagina facebook del Carnevale di Scicli.

La sera il pubblico ha ballato insieme a maestri e maestre di ballo di tutta la provincia con divertenti balli di gruppo.

Oggi, lunedì, è il giorno delle Pignatte, anche quest’anno realizzate grazie alla collaborazione dell’associazione Smile. Dalle 16 in poi saranno tante le attività per bambini e bambine, sempre gratuite, che animeranno la via, insieme anche agli artisti di strada.

Stasera sarà la volta del Cabaret, altro attesissimo appuntamento del Carnevale sciclitano: torna sul palco Carmelo Caccamo, insieme a Daniele Platania e Kikko Di Stefano. Saranno preceduti dagli allievi dell’Accademia della Musica.

Martedì, l’ultimo giorno, sarà aperto da un altro pomeriggio di giochi, artisti di strada e divertimento.

Alle 17 da Piazza Italia partirà la parata di chiusura, che attraverserà stavolta via F. M. Penna per tornare alla Stratanova, accompagnati da I Musicisti Trampolieri.

La serata conclusiva sarà dedicata alla Premiazione delle migliori maschere e poi alla Notte Italiana con Maugeri, Fazzina e Michele Ricca.

L’organizzazione ringrazia il quartiere Stratanova per la grande partecipazione, affetto e pazienza, gli sponsor per il supporto e tutto il pubblico. L’evento è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dal Comune di Scicli.