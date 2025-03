La polizia stradale di sala Consilina, guidata dall’ispettore capo Nicola Molinari, nel pomeriggio del 21 febbraio, nel corso degli ordinari servizi di vigilanza stradale sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nei pressi di Sala Consilina ha proceduto al controllo di un’autovettura con due persone a bordo, una di 51 e l’altra di 21 anni, originarie del Napoletano.

Da successivi e più approfonditi accertamenti i due soggetti sono stati trovati in possesso di diversi monili d’oro e due orologi. Dalla seguente attività investigativa sono emersi sufficienti indizi da far ritenere agli agenti che le due persone, nella giornata precedente, si erano rese responsabili di alcune truffe in danno di persone anziane nella città di Ragusa. Infatti, a seguito di contatti con i carabinieri della città in questione, si apprendeva che il 20 febbraio, un’anziana di 80 anni era rimasta vittima di una truffa ad opera di due soggetti, la cui descrizione corrispondeva ai due soggetti fermati, come pure gli oggetti in oro che le erano stati asportati e rinvenuti. A conclusione delle attività svolte, viste le risultanze investigative acquisite, le due persone venivano denunciate e i monili sottoposti a sequestro per la successiva restituzione alla vittima.