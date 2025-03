“Alcuni mesi addietro avevamo segnalato la sostanziale inaccessibilità alla farmacia dell’Asp in via Paestum a Ragusa adibita al servizio di assistenza integrativa, protesica ed handicap. Si tratta di uno scantinato, ovviamente con posti a sedere insufficienti nella sala d’attesa, sotto il livello stradale e raggiungibile tramite una ripida scala”. E’ quanto evidenza il comitato civico Articolo 32.

“In quel locale – sostiene il presidente Rosario Gugliotta – centinaia di persone, per lo più anziani e disabili, ritirano ausili e protesi, prodotti dietetici, presidi per diabetici e numeroso materiale di medicazione. Ci saremmo aspettati che, dopo la figuraccia di aver installato una pensilina davanti al Giovanni Paolo II sei anni dopo l’inaugurazione, la nostra segnalazione sarebbe stata presa in considerazione. Ma l’ostinata superbia di coloro che dirigono la sanità non conosce ragione neppure dinanzi alla legge. A questo punto non ci resta che rivolgerci ai signori parlamentari, sindaci e rappresentanti istituzionali. A tutti coloro che l’11 gennaio si sono accalcati davanti ai fotografi, per confermare che “marcano il territorio” anche dentro il bar dell’ospedale, chiediamo di farsi fotografare davanti le scale della farmacia dell’asp in via Paestum. Chissà forse qualcuno di costoro andrà a leggersi il decreto Presidente della Repubblica 503/96 (Regolamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche) che all’articolo 4 recita : “Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento”. Oppure qualcuno, visti i tempi che corrono, farà installare davanti le scale il cartello ‘me ne frego’”.