In relazione alle iniziative di prossimità rivolte agli studenti delle scuole di tutto il territorio, promosse dalla Questura di Ragusa presso I.C. Quasimodo-Ventre di Ragusa e Marina di Ragusa, sono stati numerosi gli alunni che hanno seguito con entusiasmo ed attenzione le due giornate di incontro tenute dal commissario capo dr. Giovanni Di Giorgio della Divisione Polizia Anticrimine e da personale specializzato della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica. Il progetto si inserisce nella missionche il questore della Provincia di Ragusa ha avviato attraverso i funzionari e gli operatori specialisti delle varie articolazioni della Polizia di Stato, attraverso diversi incontri con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad iniziare da quelle dell’infanzia fino alle scuole superiori per promuovere la “Cultura della Prevenzione” per l’affermazione della legalità, partendo proprio dalle giovani generazioni. A tal proposito, periodicamente il personale della polizia di Stato tiene incontri con gli studenti degli istituti scolastici della provincia informando e coinvolgendo i giovani sulle delicate tematiche riguardanti il bullismo, il cyberbullismo, i maltrattamenti in famiglia, la violenza di genere, il contrasto alle sostanze stupefacenti, il rispetto del codice della strada e su tutte le tematiche di maggiore attualità. Gli incontri continueranno per tutto il periodo dell’anno scolastico nella consapevolezza che la formazione rappresenta il cardine per il futuro delle nuove generazioni, anche riguardo la loro tutela e protezione nel mondo digitale.