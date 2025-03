Il Comune di Scicli ha pubblicato il bando per la riassegnazione dei lotti liberi nella zona artigianale di contrada Zagarone. A darne comunicazione la Cna comunale di Scicli che, sin dall’insediamento dell’amministrazione Marino, ha intrapreso una fitta fase di interlocuzione con il sindaco e gli assessori della sua giunta al fine di sollecitare una verifica dello stato dell’arte dei lotti assegnati nell’area e che non sono stati ancora edificati. “L’attività svolta dai funzionari del Sup, cui va il nostro plauso per il lavoro svolto – sottolineano dalla Cna – ha stimolato le imprese assegnatarie dei lotti, tutte tranne una in verità, a riprendere l’iter per la costruzione degli opifici che saranno così ultimati nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento della zona artigianale e dalle norme in materia urbanistica. Il bando prevede quindi l’assegnazione di un solo lotto al momento disponibile. Ma la graduatoria delle imprese che faranno richiesta di assegnazione dei lotti avrà una validità di due anni. Nel caso si rendessero disponibili altri lotti per rinuncia degli assegnatari o revoca da parte del Comune, saranno assegnati attingendo dalla graduatoria esistente”. “Al vicesindaco Giuseppe Causarano – ancora la Cna – va il nostro apprezzamento perché ha recepito le richieste della nostra associazione di categoria e messo in atto una serie di iniziative che porteranno alla saturazione dell’area, da sempre l’obiettivo principale della nostra associazione, con la costruzione dei manufatti nei lotti non ancora edificati e con l’inizio dei lavori, previsto nei prossimi mesi, per il completamento del centro servizi, rendendo in tal modo la struttura completamente funzionale e fruibile non solo dalle imprese insediate ma da tutta la cittadinanza. La partecipazione al bando fornirà dei dati significativi sulla voglia e sulla necessità di investire che hanno le imprese del nostro territorio con la possibilità di aprire ulteriori scenari di sviluppo per l’economia locale”. Le imprese hanno trenta giorni di tempo dalla pubblicazione per presentare istanza di assegnazione.