Allegria, musica e colori. Sono stati gli elementi distintivi del Carnevale giarratanese 2025 che, ancora più che negli anni scorsi, ha saputo centrare il bersaglio. I gruppi che hanno partecipato, in tutto undici, hanno trattato i temi più svariati, ispirandosi a vari personaggi, tra quelli più noti e conosciuti, dando libero sfogo alla fantasia e al divertimento. Ma è stato, soprattutto, il Carnevale delle famiglie che hanno saputo coinvolgere i propri figli in una pratica costruttiva e, soprattutto, sono riusciti a sviluppare il senso dello stare assieme che, in una piccola comunità come quella di Giarratana, costituisce sempre un valore aggiunto.

Ieri l’ultima sfilata con i gruppi mascherati e i carri allegorici che sono stati ammirati e applauditi dai visitatori presenti durante il loro transito per le vie principali del paese. Il sindaco Bartolo Giaquinta ha approfittato del momento in cui tutti si sono riuniti sul palco per esprimere il proprio personale apprezzamento e quello dell’amministrazione comunale per la capacità profusa da tutti i gruppi che, con il loro contributo, hanno permesso di dare ancora più solidità a questa tradizione destinata a perpetuarsi anche negli anni a venire. Il Carnevale a Giarratana, per utilizzare un gioco di parole, è diventato un fatto di costume, capace adesso di coinvolgere un numero sempre crescente di residenti. Oltre al Comune, sostegni per la tre giorni di eventi sono arrivati dall’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, dal Libero consorzio comunale di Ragusa e da Puma events. L’appuntamento, a questo punto, è rinnovato per il prossimo anno.