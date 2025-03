, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Dopo la seduta consiliare di ieri sera e alla luce dei contenuti nei vari interventi, prendo atto -al di là dei ‘posizionamenti logistici’ in aula – che esiste una nuova opposizione fatta da dodici consiglieri che anche stavolta, come già successo il 30 gennaio scorso, hanno dimostrato di avere nulla a che spartire con la nostra Amministrazione e con la nostra volontà di lavorare e fare scelte anche difficili ma solo in nome e per conto di Modica e dei Modicani. Finalmente un po’ di chiarezza a beneficio della città. Quella città che ieri ha potuto costatare come fra le espressioni delle forze che sostengono la nostra Amministrazione, esistano dialogo, confronto, diversità di vedute e non si segua la teoria e la pratica del pensiero unico e ‘gradito’. Preferisco -e l’ho sempre detto- avere con me consiglieri comunali che siano intelligenze vivaci che si confrontano. Preferisco il dibattito, la discussione, il contraddittorio e anche i modi diversi di vedere e votare su una questione perché questo significa lavorare con consiglieri che hanno libertà di pensiero e di azione e perché tutto poi trova la sua sintesi e il suo significato nel bene comune per la nostracCittà e non nell’interesse particolare”.