La Cna territoriale di Ragusa sottoscriverà una convenzione con l’Università di Catania per dare disponibilità agli studenti del terzo anno del corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile (Mies), del Dipartimento di Economia e impresa con sede presso la Struttura didattica speciale di Ragusa e del Consorzio universitario, di svolgere il proprio tirocinio formativo presso una realtà che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese.

La convenzione sarà firmata nel corso di una conferenza stampa in programma domani, venerdì 7 marzo, alle 12, nella sede Cna di via Psaumida 48, che vedrà la presenza del presidente del corso di laurea, prof. Pierluigi Catalfo, unitamente al presidente territoriale Cna Ragusa Giuseppe Santocono e al segretario territoriale Carmelo Caccamo. I progetti formativi previsti dai tirocini permetteranno agli studenti di affiancare una realtà che conosce da vicino le sfide quotidiane della gestione aziendale sostenibile locale, mettendo subito in pratica le competenze acquisite in aula.