Anche quest’anno la Polizia Locale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, dà il via al progetto educativo “Sulla Buona Strada”, un’iniziativa che coinvolge gli Istituti Comprensivi della città con l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale. In particolare sono quattro gli Istituti Comprensivi che hanno aderito al Progetto: Filippo Traina, F. Pappalardo, Giovanni XXIII – Colonna e L. Sciascia, coinvolgendo 17 classi di scuola primaria e 23 classi di scuola secondaria di primo grado. Il progetto, ormai consolidato nel tempo, prevede degli incontri nelle classi seconde della scuola primaria e nelle terze della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri sono pensati per stimolare curiosità e partecipazione, sviluppando nei ragazzi un senso di fiducia verso le forze dell’ordine e un comportamento responsabile sulle strade. “L’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale, da sempre sensibili alla promozione dei valori di buona convivenza civile, intendono continuare a organizzare attività in presenza che favoriscono la consapevolezza delle regole di circolazione stradale, soprattutto tra i giovani, che sono i futuri utenti della strada. La sicurezza stradale comincia con una corretta educazione sin dalla tenera età”- ha commentato l’assessore alle Politiche Giovanili Fabio Prelati. Gli incontri, differenziati in base all’età degli studenti, affrontano tematiche specifiche: per i più piccoli si parla della segnaletica e delle regole di comportamento per pedoni e ciclisti. Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, invece, sono trattati temi come l’uso consapevole dei monopattini elettrici e dei ciclomotori, oltre alle principali cause dei sinistri stradali, come l’uso del cellulare, l’eccesso di velocità e l’alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol o sostanze stupefacenti. Un momento speciale del progetto sarà l’incontro con gli alunni delle scuole primarie, che si terranno presso il Villaggio di Sicurezza Stradale, in collaborazione con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Qui, i bambini potranno vivere un’esperienza pratica all’interno di un percorso stradale, dove potranno applicare le regole di circolazione apprese.

Non mancheranno momenti di animazione a cura dell’Associazione Coming Joy. Il Comandante della Polizia Municipale, Filippo Pancrazi ha dichiarato: “Siamo felici di rinnovare anche quest’anno questo progetto che rappresenta un’opportunità unica per educare i più giovani alla sicurezza stradale. La Polizia Locale è sempre vicina alla comunità e, in particolare, alle scuole, dove possiamo fare la differenza attraverso l’educazione. L’obiettivo è costruire un legame di fiducia con gli studenti, per aiutarli a diventare non solo utenti consapevoli della strada, ma anche cittadini più responsabili.” Il Sindaco, Francesco Aiello ha sottolineato l’importanza di questo progetto, affermando: “Investire nella formazione delle giovani generazioni sulla sicurezza stradale è fondamentale per costruire una città più sicura e rispettosa delle regole. Con il progetto “Sulla Buona Strada”, vogliamo sensibilizzare i ragazzi fin dalla scuola primaria, affinché diventino cittadini responsabili, consapevoli della loro sicurezza e di quella degli altri. È un impegno che l’Amministrazione Comunale porta avanti con grande serietà e passione, per il bene delle future generazioni.”