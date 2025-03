“Abbiamo assistito al Consiglio comunale di Modica e abbiamo avuto modo di vedere e ascoltare, con amarezza, che i vari componenti della famiglia Abbate-Monisteri continuano ad accusarsi a vicenda per le responsabilità del dissesto comunale, puntualizzando chi è il leader-capofamiglia, lanciandosi accuse per la falsa opposizione che i consiglieri di maggioranza (o ex maggioranza) fanno da qualche giorno, offendendo l’intelligenza dei modicani quando chiedono spiegazioni riguardo gli atti che, in precedenza, loro stessi hanno approvato”.

Lo dice il coordinatore cittadino del M5s di Modica, Saro Tribastone, a proposito delle note vicende politiche che in queste settimane stanno tenendo banco nella città della Contea. “Auspichiamo che chiariscano i rapporti interni in altre sedi – evidenzia Tribastone – liberando il consiglio comunale per trattare, invece, argomenti che interessano la città, per farla uscire al più presto dalla crisi economica e politica in cui è precipitata. Sarebbe ora di prendere coscienza che la giunta Monisteri non ha le capacità per risolvere il danno creato dalla stessa e dalla precedente amministrazione, che riconosca il fallimento del proprio progetto politico e che non ci sia modo migliore di prendersi cura della città, se non quello di dimettersi e dare ai modicani la possibilità di scegliere un governo cittadino con una solida maggioranza che possa davvero risolvere i problemi della città e procedere al risanamento in maniera spedita e senza cercare di volta in volta una maggioranza con cui affrontare le tante emergenze”.