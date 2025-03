Sulla scia della vittoria di Saronno, importante per il morale e la classifica, la Virtus domenica torna di fronte al proprio pubblico per mettere un altro mattoncino nella rincorsa ai playout. La formazione di Valerio e Di Gregorio, nel match valido per la 32esima giornata della Serie B Old Wild West, ospita la Bakery Piacenza, che all’andata giocò un brutto scherzo a Ragusa, imponendosi all’overtime dopo una partita tiratissima (108-107). “Il dente è ancora un po’ avvelenato – dice Mirko Gloria, reduce dalla miglior partita della sua stagione – Quella dell’andata è stata una delle tante gare che ci hanno visto soccombere in volata. Sabato scorso, contro Saronno, ci siamo tolti questo demone dalla testa. Ma bisogna resettare tutto. L’andamento del campionato è molto equilibrato e ci insegna che tutti possono battere tutti. Bisogna stare molto attenti e affrontare uno step alla volta”. Nella trasferta di Castellanza, che ha visto la Virtus ritrovare il sorriso dopo sei giornate d’astinenza, Gloria ha riportato ottime cifre sia in termini di realizzativi (24 punti) che a rimbalzo (19). Ha offerto alla Virtus un’altra dimensione dentro l’area, contribuendo a scavare il parziale nella prima parte del match e a resistere nel finale al rientro della Robur: “Inutile negarcelo – dice Gloria – Avevamo un solo risultato a disposizione e siamo stati bravi a coglierlo. E’ una gara che valeva doppio e ci ha permesso di superare Saronno per la differenza canestri. La prestazione personale, ovviamente, mi fa piacere, ma a contare più di tutto era il risultato di squadra”. Contro Piacenza, diciassettesima in classifica con 10 vinte e 20 perse (ma sette sconfitte nelle ultime otto gare di regular season), è la prima di tre gare casalinghe che diranno molto sulle velleità di Ragusa: mercoledì prossimo arriva Agrigento per il derby, mentre dopo la pausa per la Coppa Italia sarà la volta di un altro scontro diretto contro Fiorenzuola. Il match di domenica con la Bakery (palla a due ore 18) sarà trasmesso in live streaming sul sito e sull’app LNP Pass e sarà arbitrato dai signori Di Gennaro di Roma e Fornaro di Mentana (Roma).