Scicli premiata tra i Comuni Plastic Free. Stamane una delegazione di Scicli ha partecipato a Napoli alla cerimonia dei comuni Plastic Free. “Il nostro Comune – spiega il sindaco Mario Marino – ha ottenuto per la prima volta il riconoscimento Plastic Free, assegnato ai territori che si distinguono per le buone pratiche nella gestione dei rifiuti e nella tutela ambientale. La Sicilia si conferma tra le regioni più virtuose d’Italia, con 14 Comuni premiati. Scicli ha ricevuto una tartaruga, simbolo del percorso intrapreso verso una maggiore sostenibilità. Un risultato che ci sprona a continuare con impegno per migliorare ancora, considerando che i criteri per l’assegnazione diventano sempre più stringenti. Uno dei grandi risultati del nostro comune in termini ambientali è il mangia plastica, presenti in diversi punti della città, che permette di riciclare giornalmente centinaia di bottiglie al 100% Un sentito ringraziamento ai delegati regionali e comunali di Plastic Free, in particolare all’arch. Manenti e all’Ufficio Ambiente per il prezioso lavoro svolto. Insieme possiamo costruire un futuro più sostenibile per la nostra città”.