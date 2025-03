Procedono alacremente i lavori per la realizzazione del secondo stralcio del lungomare Lanterna a Scoglitti. Lo afferma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, dopo avere effettuato un sopralluogo che gli ha consentito di appurare come siano stati già attuati i lavori per la pavimentazione oltre a quelli che contemplano la gittata dei magroni di cemento. “Un’azione – sottolinea l’assessore Nicastro – che completa questa parte dell’intervento riferita a un progetto che si sta realizzando con i fondi a valere sul Pnrr. Il secondo stralcio sarà ultimato con lavori che andranno a raggiungere la via Bassanese e si sta procedendo per accelerare la tempistica in modo tale che il completamento e la consegna dell’opera possa registrarsi già nelle prossime settimane. In ogni caso, continuiamo a vigilare. Perché compito di un’amministrazione comunale è anche e soprattutto quello di stare attenta nel contesto di cantieri così importanti per verificare l’andamento degli stessi. Un’attività che ci consente di portare avanti questo periodo di ricostruzione che l’amministrazione a guida Aiello si sta intestando per mandare avanti queste opere. Come assessorato ai Lavori pubblici stiamo facendo il possibile e anche di più per riuscire a centrare l’obiettivo a fianco del sindaco Aiello che ringraziamo sempre per la sua sapiente guida e la sua supervisione quotidiana”. “Questo progetto – continua Nicastro – non farà altro che migliorare la vivibilità di Scoglitti, dando una migliore immagine della borgata ai visitatori e ai turisti. Daremo un chiaro segnale, dimostrando che Scoglitti non è seconda a nessuna delle località marittime del nostro territorio e del Sud est siciliano. Ora, il nostro ulteriore impegno è finalizzato a far sì che, sotto la guida del sindaco, si possa intercettare qualche altro finanziamento che possa monitorare il completamento totale per il terzo stralcio che ci consentirà di arrivare sino all’hotel Mida. Intanto, attendiamo che possa essere completata l’opera del secondo stralcio per rendere Scoglitti sempre più accogliente e in grado di rispondere alle esigenze del turismo”.