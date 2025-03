Se stiamo sognando non svegliateci. Era questo il commento più ascoltato sugli spalti del Geodetico di Modica al termine di Pvt – Star Volley Bisceglie. L’ennesima perla, la sesta nelle ultime sette uscite, che permette alla formazione guidata da Luca D’Amico di sedersi al tavolo delle migliori. Il terzo posto è distante solo un punto, perché allora non continuare a sognare? E così la partita contro le pugliesi ha assunto le sembianze di un vero e proprio esame di maturità, superato con la lode da Barbaro e compagne, trascinate da un pubblico sempre più numeroso e “caldo” che rappresenta un vero e proprio quid in più per la squadra. D’Amico schiera una formazione che è ormai diventata una sorta di filastrocca: Brioli – Barbaro in diagonale, Meniconi – Gasparroni sulle ali, Carnazzo – Palazzi al centro, Ferrantello libero. Risponde il collega Breviglieri con Galazzo in cabina di regia, Adubea opposta, Civardi e Panucci schiacciatrici, Torre e Cometti al centro, Minervini libero. Il primo set è quello più equilibrato dei quattro. Sempre punto a punto. Primo time out speso da Breviglieri sul 10-7 che serve a ribaltare l’inerzia, tanto che D’Amico è costretto a spendere il suo time out sul punteggio di 11-13. Nella Star Volley spicca Ashley Adubea che mette in mostra una prepotenza fisica straripante. L’opposta pugliese è devastante davanti quanto disastrosa in battuta. Ne sbaglia 3 su 3, particolarmente pesante l’ultima perché regala la palla set alle padroni di casa che Barbaro sfrutta e porta il risultato sull’1-0. Così come all’andata Modica vince il primo set. Nel secondo c’è la risposta di Bisceglie grazie a Valentina Civardi e alla sempre presente Adubea. Non c’è storia nel parziale che vede le pugliesi sempre avanti vincere a mani basse 25-15. Quello che sembrava un brusco risveglio da un bellissimo sogno, in realtà è derubricato a semplice incidente di percorso. Modica mette le cose in chiaro nel terzo set sin da subito. Al 10-3 l’allenatore di Bisceglie ha già speso i time out a sua disposizione. La forbice si allarga sempre di più. E’ il set di Gasparroni e delle due centrali, Carnazzo e Palazzi che martellano come fabbri ferrai grazie alla sempre ottima regia di Michela Brioli. Il set finisce 25-16, Modica crede nell’impresa. L’andamento del quarto set è praticamente una fotocopia del precedente. A salire in cattedra sono questa volta Meniconi e Ferrantello che confezionano il punto del 2-0 da vedere e rivedere. Difesa ai limiti del soprannaturale del libero biancorossoblù e attacco sontuoso della schiacciatrice umbra. E’ il preludio di un show a senso unico, un monologo a tinte modicane che lascia alle quotate avversarie solo le briciole. E’ il tripudio finale. Il pomeriggio si chiude con una scena che sta diventando un classico, la corsa sotto la curva a raccogliere l’abbraccio degli ultras. Sognare insieme si può. E sabato trasferta ai limiti dell’impossibile sul parquet della capolista Casarano. Pvt Modica – Star Volley Bisceglie 3-1 (25/22, 15/25,25/16, 25/15) MODICA: Meniconi 17, Gasparroni 14, Palazzi 7, Carnazzo 11, Brioli 2, Barbaro 16, Ferrari , Sansò 1, Lucescul, Gitti, Lo IaconoNE, Gatta NE Ferrantello LIB. All. D’Amico STAR VOLLEY BISCEGLIE : Civardi 14, Panucci 9, Cometti 7,Torre 8, Galazzo 1, Adubea 16, Ba 2,Solarino, Losciale,Haliti NE, Colucci NE, Minervini LIB. All: Breviglieri Arbitri: Longo(RO) – Crivellente(VR)