“In questi giorni la nostra comunità è stata segnata da episodi di furti che, pur non avendo portato a bottini ingenti in alcuni casi, hanno causato danni significativi a strutture e attività”. Lo dice il sindaco di Scicli, Mario Marino, che aggiunge: “ Condanno fermamente questi atti inaccettabili: chi lavora onestamente e investe con sacrificio nei propri progetti non può veder svanire il frutto del proprio impegno per colpa di chi non ha rispetto per il bene comune. Esprimo la mia piena solidarietà alle famiglie e alle aziende colpite. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché si faccia al più presto chiarezza su questi episodi e si garantisca sicurezza alla nostra città”.