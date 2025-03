Prosegue l’attività formativa dell’Anc Ragusa che, dopo il convegno su “Le novità in materia Iva in legge di bilancio 2025 e dei decreti collegati”, con relatore Matteo Balzanelli, esperto di questo specifico ambito, ha promosso per domani, martedì 11 marzo, un altro appuntamento. “Bilancio d’esercizio 2024 tra novità ed aree critiche”: questo il tema dell’approfondimento che si terrà dalle 15 alle 19 alla sala Avis di Ragusa con la relazione curata da Ernesto Gatto, commercialista in Palermo.

Dopo l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali della presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli, il dottore Gatto scenderà nello specifico della materia. In particolare, riflettori puntati sulle nuove soglie per bilanci in forma abbreviata e micro, sull’obbligo di redazione del bilancio consolidato, sui soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità oltre che sulla prima applicazione del principio contabile Oic 34. E, ancora, sarà trattata la fine del lungo periodo di sospensione degli ammortamenti, la valutazione dei crediti commerciali e la loro svalutazione o cancellazione secondo l’Oic 15, oltre che la valutazione delle rimanenze di magazzino e le commesse ultrannuali. In primo piano anche i comportamenti da adottare in presenza di perdite di esercizio, la deroga alla svalutazione dei titoli iscritti all’attivo circolante e l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle Srl. “Sono questioni di cruciale importanza per i colleghi che operano in questo ambito – afferma il presidente Anc Ragusa, Paolino – ed è fondamentale potere contare sul supporto di un professionista come Ernesto Gatto che ci chiarirà tutti gli aspetti ancora non perfettamente assimilati e che ci aiuteranno a rendere il percorso più agevole”.