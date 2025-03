Colori, emozioni, creatività. Non ci sono dubbi. L’Arte in Corso ha portato nuova linfa al cuore della città di Vittoria, trasformando via Cavour in uno spazio vivo e vibrante. Una galleria a cielo aperto, grazie al talento e alla passione di artisti straordinari che hanno riempito le strade di colore ed emozione. Il progetto, voluto da Gregorio Lenzo, Daniela Marchi e Silvana Amarù, è stato realizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Vittoria, in collaborazione con Confcommercio Vittoria, Centro Donna Vittoria, Cna Vittoria, Confesercenti Ragusa e Pro Loco Vittoria. A partecipare all’iniziativa anche il sindaco, Francesco Aiello, e l’assessora Francesco Corbino. “La sperimentazione è riuscita – dicono i promotori – E questa è la base su cui poggiare altri momenti che puntano a rendere più effervescente questo spazio, cuore pulsante di Vittoria, non solo a livello commerciale”. Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale all’istituto comprensivo Pappalardo, alla scuola Calliope, alla scuola Enarmonici e alla scuola Harmony, agli insegnanti, ai giovani talenti che si sono esibiti, contribuendo con entusiasmo ad animare insieme una grande festa dell’arte e della musica all’interno dei luoghi simbolo del commercio. “Un ringraziamento anche agli operatori economici – spiegano i tre ideatori del progetto – che hanno sostenuto l’evento con generosità, donando buoni omaggio ai ragazzi che si sono esibiti. Un gesto che dimostra quanto sia importante il legame tra cultura, commercio e comunità. Questa è la Vittoria che ci piace. Una Vittoria che non divide, ma unisce cultura, economia e identità dei luoghi. L’Arte in Corso è stato solo l’inizio: vogliamo costruire un percorso condiviso per rilanciare il nostro centro commerciale naturale, coinvolgendo una pluralità di attori e valorizzando le eccellenze del territorio. L’arte ha parlato, la comunità ha risposto. Avanti insieme, con creatività e visione”.