Hanno preso il via ieri pomeriggio, con la santa messa caratterizzata da omelia e canti, i festeggiamenti in onore di San Giuseppe che si celebrano nella chiesa del Santissimo Salvatore, nel centro storico di Ragusa. In particolare, la funzione religiosa d’avvio è stata celebrata dal sacerdote Antonio Cascone e animata dalla parrocchia San Paolo apostolo di Ragusa. Ogni giorno, infatti, si alternano varie comunità parrocchiali e si raccolgono generi alimentari che sono poi consegnati alla Caritas parrocchiale per la beneficenza. Oggi, ad esempio, secondo giorno della novena, la santa messa delle 18,30 sarà celebrata dal sacerdote Marco Diara e animata dalla parrocchia Sacro Cuore di Ragusa. Si prosegue domani, con l’adorazione eucaristica in programma dalle 10 alle 12 mentre alle 18,30 ci sarà la funzione religiosa celebrata dal sacerdote Giuseppe Raimondi e animata dalla parrocchia San Pietro apostolo di Ragusa. A seguire, una catechesi “Sulle indulgenze” che sarà tenuta dal canonico sacerdote Paolo La Terra (foto Salvo Bracchitta).

Giovedì 13 marzo si continua anche in questo caso con l’adorazione eucaristica mattutina dalle 10 alle 12 mentre alle 18,30 ci sarà la santa messa celebrata dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo e animata dalla parrocchia Beato Clemente Marchisio di Ragusa. Si prosegue venerdì con la santa messa delle 18,30, dopo che in mattinata si terrà comunque l’adorazione eucaristica dalle 10 alle 12, celebrata dal sacerdote Filippo Bella e animata dalla parrocchia Maria Santissima Nunziata di Ragusa. Dopo la messa, la Via Crucis. La festa esterna, caratterizzata dalla processione con il venerato simulacro del patriarca, è in programma domenica 16 marzo mentre mercoledì 19 è fissata la solennità di San Giuseppe caratterizzata dalle varie celebrazioni eucaristiche della giornata in cui sarà effettuata la benedizione del pane dedicato al patriarca.