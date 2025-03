Tragico incidente automobilistico oggi pomeriggio a Comiso. A perdere la vita la 72enne Maria Lucia Inghilterra, impiegata in pensione, moglie di un noto medico comisano. Fatale lo scontro frontale con un Tir Iveco. L’incidente si è verificato in via Paolo Borsellino, nei pressi del presidio ospedaliero Regina Margherita. La donna si trovava a bordo della sua Lancia Y e stava risalendo l’arteria. Erano passate da poco le 17 e in quel momento la strada era abbastanza trafficata. L’impatto violento non ha lasciato scampo alla pensionata. La parte anteriore della sua utilitaria si è accartocciata contra quella del Tir. I soccorsi sono stati immediati, sul luogo della collisione intervenuti un’ambulanza del 118 arrivata da Chiaramonte Gulfi, agenti del locale commissariato di polizia, della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco.

Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarla. L’autista del tir non ha riportato ferite, solo un comprensibile stato di choc. Ancora in fase di accertamento l’esatta dinamica dell’incidente. In quel momento il traffico era abbastanza sostenuto. Non è da escludere neppure un malore della donna.