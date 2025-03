Secondo giorno di novena ieri sera nella chiesa del Santissimo Salvatore a Ragusa dove sono in fase di svolgimento le celebrazioni in onore del patriarca San Giuseppe. La santa messa è stata celebrata dal sacerdote Marco Diara e animata dalla parrocchia del Sacro Cuore del capoluogo i cui fedeli hanno seguito il loro parroco, vivendo questi momenti con straordinaria intensità a testimonianza dell’attenzione che tutti continuano a riservare alla figura di San Giuseppe (foto Salvo Bracchitta). In occasione della festa 2025, il comitato ha predisposto una lotteria locale con i seguenti premi in palio: primo premio buono da 300 euro per l’acquisto di elettrodomestici; secondo premio buono da 200 euro per l’acquisto di carburante. Le foto nei giorni del novenario e la diretta streaming delle varie fasi salienti della processione saranno curate dal Gruppo Risan e potranno essere seguite sulle relative pagine Facebook. Le celebrazioni sono trasmesse dalle 17,45 in diretta da Radio Karis in Blu e sul sito web www.radiokaris.it . C’è anche la possibilità di seguire in streaming le celebrazioni sulle pagine Facebook: Parrocchia Ss. Salvatore – Ragusa e radiokaris oltre che sul sito internet www.cattedraletv.it . Le artistiche luminarie, invece, saranno allestite dalla ditta Arte Luce di Raffaele Pinelli di Modica. I fuochi d’artificio, in più, saranno eseguiti dalla ditta Pirotecnica Iblea di Lorenzo Massari di Ragusa.