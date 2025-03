Equipe multidisciplinari integrate, vertice questa mattina in Prefettura. Il prefetto ha evidenziato che, con la costituzione delle Emi, si darà concretezza ed operatività all’atto di adesione al protocollo interistituzionale, sottoscritto a Catania il 27 ottobre 2022, per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari, o interessati da situazioni di disagio sociale. Il direttore generale dell’Asp Giuseppe Drago ha illustrato le funzionalità delle equipe multidisciplinari integrate che nascono al fine di far fronte, in modo sistematico, alle richieste dell’Autorità giudiziaria e delle altre istituzioni che si occupano di minori che necessitano di interventi sociali, educativi e sanitari. Le Emi, altresì, implicano un lavoro integrato tra tutte le istituzioni coinvolte e i servizi socio- sanitari che operano sul territorio, al fine di garantire la tutela dei minori che si trovano in situazioni di pregiudizio. Ha esposto, altresì, le criticità riscontrate durante la fase di avvio del progetto, considerata la mancanza di medici da poter dedicare a tempo pieno al servizio specialistico di neuropsichiatria. Pertanto, nelle more dell’espletamento di nuova procedura selettiva per reperire tali figure, le Emi opereranno a pieno regime con il personale attualmente in servizio.