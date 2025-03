Domani, venerdì 14 marzo, alle 17 nei locali del centro di riabilitazione per disabili Csr di Modica (via Paolo Orsi 18) si terrà l’iniziativa “Doniamo voce… In memoria di Orazio Tona”. L’incontro aperto alla cittadinanza è organizzato dal Csr e da Aisla sezione area vasta Sicilia orientale come momento divulgativo sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia neurodegenerativa che purtroppo non ha ancora cure efficaci e che colpisce oltre 500 siciliani. L’incontro è organizzato ad un anno dalla scomparsa di Orazio Tona (nella foto), persona colpita da Sla e a cui il Csr ha garantito le necessarie prestazioni riabilitative, cura e assistenza alla famiglia. Durante l’iniziativa, oltre ad approfondire le conoscenze sulla Sla, si ascolteranno testimonianze dirette e si comprenderà il ruolo delle associazioni e dei Centri di riabilitazione nel percorso di cura, non solo rivolto ai pazienti ma anche ai familiari. All’evento parteciperanno il direttore sanitario del Csr Giovanna Di Falco, il responsabile organizzativo del Csr Giovanni Lo Trovato, il presidente della Sezione area vasta Sicilia orientale di Aisla Orazio Arena e la vicepresidente Giovanna Tona. Quest’ultima, figlia di Orazio Tona, è impegnata in prima persona a sostegno delle persone con Sla e, insieme alla famiglia, ha deciso di effettuare una importante donazione in favore degli Utenti del Csr. L’incontro di domani sarà l’occasione, infatti, per consegnare 4 tablet dotati di speciali software grazie ai quali anche le persone che hanno perso l’uso della voce e la mobilità degli arti possono comunicare.