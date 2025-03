Torna l’appuntamento con Ragusa Ride. Domenica 16, alle 18,30, la seconda delle rappresentazioni in programma per la stagione invernale e primaverile, vedrà per protagonisti i componenti della compagnia Teatro del Pero di Comiso che porterà in scena “Cercasi Tenore”. Alla Badia di corso Italia 103, con la regia di Giuseppe Ferlito, gli interpreti saranno Salvo Giorgio, Lorena Pelligra, Marco Comitini, Salvo Purromuto, Annalisa Ferliti, Beppe Belluardo, Maurizio Grazioso, Alessandro Campo e Grazia Floridia. Costo del ticket 12,50 euro mentre per le prenotazioni ci si può rivolgere al 333.4183893. Come sempre, accoglienza con the e biscottini. “La nostra rassegna di teatro comico – sottolinea il direttore artistico, Maurizio Nicastro – continua con questa commedia brillante (a tratti farsa) che ruota attorno alla figura di un tenore che, a causa di eventi che scopriremo, innescherà una scoppiettante reazione a catena con scambi di persona, colpi di scena, doppi sensi e allusioni assolutamente divertenti. E’ un appuntamento da non perdere, anche in questo caso, per chi intende trascorrere un paio d’ore all’insegna dell’allegria e della spensieratezza che in casi del genere sono ben graditi”.