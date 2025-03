Sono iniziate, a Giarratana, in chiesa Madre, le celebrazioni in onore di San Giuseppe. Un appuntamento sentito dai fedeli considerato che il culto del patriarca è molto radicato nel centro collinare ibleo. Quest’anno, poi, la novità della vara processionale restaurata. Ogni giorno, da lunedì scoro, la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe a cui fa seguito la celebrazione eucaristica. Oggi, dopo la recita del Rosario alle 17,15, la coroncina e il canto delle litanie, alle 18 è prevista la celebrazione eucaristica mentre subito dopo si terrà la Via Crucis in chiesa Madre. Domani, recita del Rosario alle 17,45 mentre alle 18,30 ci sarà la santa messa.

Stessi riti che saranno ripetuti domenica. A dare manforte all’iniziativa l’azienda Gali group trasporti e logistica di Ispica che intende porre in evidenza gli appuntamenti religiosi in questione supportandoli dal punto di vista della diffusione mediatica. La festa esterna è in programma domenica 23 marzo con le consuete due processioni, con il simulacro del patriarca, per le vie cittadine, una mattutina e una serale. A occuparsi dell’organizzazione dei festeggiamenti l’amministratore parrocchiale, il sacerdote Salvatore Puglisi, e il comitato.