Il circolo Legambiente “Il Carrubo” di Ragusa, correntemente a quanto annunciato dall’associazione Legambiente nazionale e dai vertici di Legambiente Sicilia, sarà in piazza con una propria delegazione per l’iniziativa del 15 marzo “una piazza per l’Europa” che a Ragusa si terrà alle 16 in piazza Poste.

Come in altre associazioni, si è creato un dibattito interno e non tutti i tesserati del Circolo hanno condiviso la scelta di partecipare, data la concomitanza di questa iniziativa con l’approvazione del piano di riarmo proposto dalla Commissione Europea (sostenuto tra l’altro da alcune delle realtà che saranno in piazza).

“Come tesserati di Legambiente – è scritto in un documento – teniamo a sottolineare che vogliamo difendere un’idea di Europa democratica, solidale, l’Europa dei diritti e delle conquiste di civiltà, della libera circolazione tra le persone e della salvaguardia dell’ambiente e del clima, l’Europa della pace, del dialogo e della collaborazione tra i popoli, come immaginata dai suoi Padri Fondatori a partire dal manifesto di Ventotene. Esprimiamo la nostra contrarietà ad ogni piano di riarmo, in primis a quello proposto dall’attuale Commissione Europea, all’uso di risorse comunitarie per finalità belliche, ricordando che la sicurezza dell’Europa si può perseguire mettendo in comune le risorse di difesa già esistenti, senza aumento di spesa ma anzi con un risparmio, e auspichiamo che i nuovi investimenti dall’Unione Europea riguardino invece gli ambiti sociale ed ambientale. Condividiamo le parole autorevolmente espresse nel documento allegato, dal Forum Disuguaglianze e Diversità, che ci sembra abbia descritto in modo adeguato una sensibilità che è anche la nostra”.