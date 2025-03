Auto in fiamme in via F.lli Bandiera, questa mattina, per cause spontanee. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione, che sarebbe potuta diventare molto pericolosa, è stata per fortuna contenuta e si è evitato il peggio. Numerosi i passanti in zona al momento (la via sorge accanto alla più trafficata via Carducci). Sembra che le fiamme si siano originate da un problema al motore della vettura.