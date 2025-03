Niente da fare. Continuano a registrarsi incidenti evitabilissimi. Per imperizia e per mancanza di prudenza. Oggi, ancora una volta, in via Paestum, è stato evitato il peggio. Un’auto, attraversando il passaggio a livello quando ormai le sbarre erano quasi abbassate, è rimasta incastrata. E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitarla. Per fortuna, il treno è stato avvisato in tempo ed è transitato a passo d’uomo, scongiurando qualsiasi problema (foto Franco Assenza).