Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Ragusa. Celebrati nella parrocchia del Santissimo Salvatore, i riti si stanno caratterizzando per una buona partecipazione di fedeli e di devoti al patriarca. Ieri pomeriggio, in particolare, la santa messa è stata celebrata dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo (nella foto di Salvo Bracchitta) e animata dalla parrocchia Beato Clemente Marchisio. Oggi, invece, in mattinata la consueta adorazione eucaristica dalle 10 alle 12 mentre alle 18,30 la santa messa sarà celebrata dal sacerdote Filippo Bella e animata dalla parrocchia Maria Santissima Nunziata di Ragusa. Dopo la funzione religiosa, ci sarà la Via Crucis.

Domani, la santa messa delle 18,30 sarà celebrata dal parroco, il sacerdote Corrado Garozzo, e animata dalla parrocchia Angelo Custode. Sono stati invitati a partecipare, in particolare, gli sposi perché a fine messa sarà impartita a ciascuna coppia una speciale benedizione. Sempre sabato, poi, sono in programma una serie di iniziative ricreative. Si comincia alle 10 con “Giochiamo insieme”, la kermesse caratterizzata da un raduno in chiesa per un saluto a Gesù a cui faranno seguito dei giochi in piazza aperti a tutti i ragazzi dai 6 ai 13 anni. Alle 15,30 è prevista la sesta camminata di San Giuseppe, una manifestazione non competitiva aperta a tutti, con partenza e arrivo in piazza Santissimo Salvatore, realizzata in collaborazione con Free-walkers-friends on the way”. In serata, alle 20, ci sarà una serata musicale e di ballo, aperta anche in questo caso a tutti, e animata da Giuseppe Cannizzo. Durante la stessa serata, è in programma la degustazione di pizze, arancine e zeppole di San Giuseppe all’interno del salone di via Garibaldi 134. La processione esterna si terrà domenica 16 marzo.