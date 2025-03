Giornata campale oggi per i passaggi a livelli della provincia di Ragusa. Dopo il caso di via Paestum a Ragusa, questa sera, a Vittoria, un furgone è rimasto in mezzo ai binari ferroviario dopo che le sbarre si erano abbassate. L’episodio è accaduto in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in zona fontana della Pace, all’uscita dalla città verso Comiso. Per fortuna, non si sono registrati danni (foto Franco Assenza).