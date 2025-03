La mancanza di medici nei vari reparti degli ospedali iblei ed in particolare nel settore dell’Emergenza-urgenza ipparino e presso il Pte di Comiso che conta solo due medici in servizio, ed ancora la mancanza di sicurezza per il personale operante nei tre Sert attivi in provincia che si occupano di tossicodipendenze, fenomeno sociale sempre più grave in considerazione dell’elevato numero di utenti seguiti quotidianamente dal servizio stesso. E, a seguire, la disagevole allocazione della Farmaceutica territoriale a Ragusa. Sono stati gli argomenti al centro dell’incontro che una delegazione del Movimento 5 Stelle di Comiso e Vittoria, guidata dalla parlamentare regionale Stefania Campo e dalla Consigliera comunale di Vittoria, Valentina Argentino, ha avuto con il direttore generale dell’Asp, Pino Drago (nella foto Campo e Drago). Il Gruppo del M5S di Comiso ha subito messo in evidenza la gravità delle condizioni del PTE, oramai da troppo tempo mancante di ben 3 medici su 5 e con un’ambulanza troppe volte priva sia di medico che di infermiere a bordo, a causa delle turnazioni che non si riescono a coprire, e che quindi non riesce a offrire alcuna cura tempestiva all’interno dell’automezzo stesso. Una situazione che ha causato già numerosi fatti incresciosi nella cittadina casmenea, fra cui alcuni gravissimi. “In questo senso – afferma Stefania Campo – c’è da considerare anche la particolarità della zona ipparina che, vista la presenza di migliaia di lavoratori extracomunitari irregolari della Fascia trasformata, meriterebbe certamente servizi sanitari più calibrati rispetto al reale numero di residenti nel bacino e nei comuni viciniori. È evidente pertanto come l’unica soluzione ragionevole per fronteggiare l’emorragia di medici risieda in una norma che possa garantire una premialità economica a quei medici che decidono di lavorare negli ospedali delle province più periferiche”. La sicurezza all’interno dei tre Sert distrettuali è stato invece il tema posto dalla consigliera comunale Argentino e dalla referente del Gruppo territoriale M5S di Vittoria, Rosanna Fidone. A tal proposito, Pino Drago ha annunciato un immediato provvedimento per dotare i Sert di nuovo personale, non strettamente di “vigilanza”, visti i considerevoli costi che una tale opzione significherebbe, ma che potrà svolgere una serie di servizi di collaborazione, accompagnamento, portineria e quant’altro, in modo da aumentare la presenza di dipendenti all’interno di strutture così delicate e troppe volte teatro anche di atti di escandescenza da parte degli utenti presi in carico dai medici. “D’altronde – prosegue la parlamentare regionale – la drammaticità della diffusione delle tossicodipendenze e delle dipendenze patologiche stanno facendo veramente allarmare. Solo nella città di Vittoria, in effetti si parla di numeri sproporzionati rispetto alla popolazione, soprattutto nella fascia giovanile e adolescenziale”. Infine, Drago ha preso atto della sollecitazione della deputata Stefania Campo di trasferire prima possibile la Farmaceutica territoriale di Ragusa, in locali più idonei e più facilmente accessibili a tutti, soprattutto a chi, ad esempio, ha problemi di deambulazione. In tal maniera si darebbe una soluzione concreta all’appello lanciato la scorsa settimana dal Comitato civico Articolo 32 con cui si denunciava proprio il mancato rispetto della normativa inerente le barriere architettoniche. Anche su questo punto il direttore Drago ha garantito che cercherà di trovare una soluzione adeguata. “Monitoreremo le prossime iniziative dell’Asp su tali specifici aspetti, così come continueremo a contribuire al costante miglioramento dell’organizzazione sanitaria nella nostra provincia, ben consapevoli che alla direzione provinciale competono quasi esclusivamente scelte tecnico-amministrative e ai governi, regionale e nazionale, quelle di investimento delle risorse pubbliche e quelle più strutturali di indirizzo politico”, conclude Stefania Campo.