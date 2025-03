Una nuova panchina lilla per la città di Scicli. Lo dice il sindaco Mario Marino. “Ieri pomeriggio, in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla – afferma – abbiamo inaugurato una nuova panchina lilla in corso Umberto I, simbolo di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Grazie di cuore al Kiwanis Club di Scicli per il prezioso supporto e a tutti i soci presenti. Un grazie anche ai gruppi scout della città che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando quanto sia importante condividere e sostenere questa causa. Un ringraziamento speciale a Rodolfo Carrubba che ha donato il suo tempo per tinteggiare la panchina con il colore simbolo di questa giornata. Grazie agli assessori Giuseppe Mariotta, Cettina Portelli e Gianni Falla per aver partecipato a questo momento importante per tutta la nostra comunità. Queste iniziative ci ricordano quanto sia necessario sensibilizzare e non stigmatizzare, perché sempre più persone – giovani e meno giovani – affrontano questi disturbi. Siamo accanto a loro, sempre”.