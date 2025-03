Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, agenti della polizia di Stato hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentaseienne comisano. Nel corso di un appostamento in una via del centro storico, i poliziotti hanno assistito alla cessione di una dose di cocaina da parte di uno spacciatore. Quest’ultimo e l’acquirente sono stati prontamente bloccati e identificati, per poi procedere alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello spacciatore. In esito a tale operazione sono stati rinvenuti e sequestrati materiali da confezionamento, un’altra dose di cocaina nonché il denaro ricavato dalla vendita della sostanza. Pertanto il trentaseienne è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.