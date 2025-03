Continua la rassegna Ragusa ride che, domenica 23 marzo, al teatro Badia di corso Italia 103, propone una spassosissima commedia firmata dalla compagnia Iris di Floridia. Che, infatti, porterà in scena la pièce dal titolo “Minchia, signor tenente”. Rappresentata nei maggiori teatri italiani da artisti di fama, la commedia racconta la vita di una piccola stazione dei carabinieri in un paesino della Sicilia, nella quale si vive un’ordinaria, lenta ma divertente quotidianità che si confronta col mondo mafioso, affrontando l’argomento con intelligente ironia e sensibilità. Un tran tran giornaliero che viene interrotto dalla possibile presenza in paese di un pericoloso latitante e dalla improvvisa e violenta morte di alcuni giovani militari. Per prenotazioni 333 4183893 (anche su whatsapp). “Un racconto tragicomico, a tratti davvero esilarante – sottolinea il direttore artistico della rassegna, Maurizio Nicastro – che mette in evidenza, tra l’altro, tutta la capacità della compagnia floridiana di sapere catturare l’attenzione del pubblico con una serie di colpi di scena che non mancheranno di calamitare l’interesse di chi guarda dall’inizio sino alla chiusura del sipario. Ci tenevamo a ospitare, anche questa volta, la compagnia Iris che già in altre occasioni ha dato prova della propria capacità recitativa e, soprattutto, di una certa caparbietà sul palcoscenico che è in grado di intrattenere al meglio gli spettatori”. L’ingresso al teatro è di 12,50 euro. Sarà attiva anche la promozione “Teatro&Pizza” per gustare un’ottima pizza a fine spettacolo nel sottostante locale Capitolo Barocco a un prezzo più che conveniente (10 euro bevanda e coperto compresi).