La benedizione del pane di San Giuseppe, tradizione evocativa e ricca di significato simbolico, è stata la cifra caratterizzante le sante messe celebrate questa mattina in occasione della solennità in onore del patriarca nella parrocchia del Santissimo Salvatore, nel centro storico di Ragusa. Il primo appuntamento è stato quello tenuto dal parroco, il sacerdote Luigi Diquattro, a cui ha fatto seguito la santa messa celebrata da padre Gianni Iacono ocd, priore del santuario della Madonna del Carmine di Ragusa. A seguire, poi, prima dell’ora di pranzo, la santa messa celebrata dal canonico sacerdote Giorgio Occhipinti (nella foto), direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, funzione religiosa che, tra l’altro, oltre che dalla benedizione del pane, è stata caratterizzata dall’amministrazione dell’unzione degli infermi per ammalati e anziani. L’ultimo appuntamento della festa religiosa di quest’anno è quello in programma nel pomeriggio quando, dopo il Rosario delle 18, alle 18,30 ci sarà la santa messa celebrata dal canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, vicario foraneo di Ragusa, e animata dalla parrocchia cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa. Da evidenziare che lunedì 24 marzo, alle 19, ci sarà l’estrazione dei premi della lotteria locale alla presenza di un responsabile incaricato dal Comune di Ragusa. I premi dovranno essere ritirati entro trenta giorni dall’estrazione. Il primo premio è un buono di 300 euro per l’acquisto di elettrodomestici, il secondo un buono di 200 euro per l’acquisto di carburante.