Un altro furto con scasso in centro a Vittoria. E’ accaduto lungo la via Cavour. A essere preso di mira il negozio di abbigliamento Tally Weijl (nella foto). I soliti ignoti, nottetempo, avrebbero forzato la porta d’ingresso e, una volta dentro, avrebbero portato via alcuni capi di abbigliamento e cercato di svuotare la cassa che però non conteneva somme importanti. Alle forze dell’ordine sono state già consegnate le immagini della telesorveglianza della zona per cercare di individuare i responsabili di questo così come sta accadendo per altri episodi che continuano a verificarsi in tutta la provincia.