Celebrazione eucaristica speciale quella di ieri sera, a Giarratana, in occasione della solennità liturgica di San Giuseppe. In chiesa Madre, infatti, la santa messa è stata officiata dal vicario generale della diocesi, il canonico sacerdote Roberto Sebastiano Asta, il quale, nella fase finale, ha proceduto con la benedizione (nella foto) dei papà presenti, nel contesto di una cerimonia ricca di significato religioso. Sempre ieri, ma nel pomeriggio, si era tenuta la conferenza sul restauro della “vara” di San Giuseppe con la presenza del restauratore.

Oggi alle 18,30, intanto, ci sarà la santa messa presieduta dal sacerdote Luca Roccaro. Alle 19,30 la proiezione del film “Giuseppe di Nazareth” presso la sala polivalente Bellini. Domani, alle 10, la santa messa presso la casa di riposo cittadina, alle 18,30 la santa messa e la benedizione del pane per gli ammalati presieduta dal sacerdote Francesco Mallemi. Dopo la funzione religiosa, la Via Crucis in chiesa Madre. Sabato 22, alle 16 la benedizione degli altari di San Giuseppe allestiti in paese, con la presenza delle autorità. Alle 17 sparo di 19 colpi a cannone e suono delle campane, nel giorno della vigilia della festa. Alle 17,45 la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe, alle 18,30 la celebrazione eucaristica, alle 19,30 la benedizione degli “altari” di San Giuseppe allestiti nelle famiglie. A dare manforte all’iniziativa l’azienda Gali group trasporti e logistica di Ispica che intende porre in evidenza gli appuntamenti religiosi in questione supportandoli dal punto di vista della diffusione mediatica. La festa esterna è in programma domenica 23 marzo con le consuete due processioni, con il simulacro del patriarca, per le vie cittadine, una mattutina e una serale.